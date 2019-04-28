İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran’da düzenlenen İran emniyet güçleri komutanları toplantısında bir konuşma yaptı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Tümgeneral Bakıri, İran emniyet güçlerinin sel bölgelerinde yaptığı çalışmalarını takdir etti.

Tümgeneral Bakıri, “Ülkede bazı eksiklikler var, dolayısıyla vatandaşlar için daha elverişli koşullar sağlamamız gerekiyor, çünkü bu milletin düşmanları pes etmiyor ve her gün yeni komplolarla halkımızı yıkmak istiyorlar.” dedi.

ABD’nin Devrim Muhafızları karşıtı kararını "İran yaptırımlarından sonra hazırlanan yeni bir komplo” olarak nitelendiren Tümgeneral Bakıri, “Düşmanların komploları İran halkının gücünü kötü yönde etkileyemez ve bunlar İran halkı, organlar ve kurumların arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine neden olacaktır.” açıklamasını yaptı.

Tümgeneral Bakıri ayrıca, "İran'a yönelik askeri saldırganlık konusunda hayal kırıklığına uğrayan düşman, tüm kinlerini ekonomik yaptırımlarla göstermeye çalışıyor ve ülke ile İran halkını yaptırımlarla yenebileceğini sanıyor." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı toplantı sonrası basın mensupların sorularını yanıtladı.

Tümgeneral Bakıri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmamasına dair yöneltilen soruya, "Bu boğazın güvenliği, İran Silahlı Kuvvetleri’nin sorumluluğundadır. İran petrolü buradan geçmezse, hiçbir ülkenin petrolü de geçemez. Bu, Hürmüz Boğazı'nı kapatmak anlamına gelmez, ancak düşmanların husumeti artarsa Hürmüz Boğazı'nı kapatırız." yanıtını verdi.