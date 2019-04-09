  1. Türkiye
9 Nisan 2019 - 12:33

CHP'li Muharrem İnce'den iktidara uyarı

CHP'li Muharrem İnce'den iktidara uyarı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İstanbul’da seçimi kazananın Ekrem İmamoğlu olduğu halde görevi vermemek için bilinçli oyunlar oynandığını savundu. İnce YSK’yı da sert eleştirdi.

Cumhuriyet'e göre, CHP'li İnce'nin açıklaması şöyle:

“Türkiye'de sonucun böyle olmadığı yalanı etrafında bütün devlet kurumlarının organize edildiği, vatandaş ile devletin karşı karşıya getirildiği bir seçim hiç olmadı.

Kafalarına koydular

24 Haziran'dan bu yana ekonomik krizin yönetilmesinde bütün uyarılara rağmen bir dizi hatalar yapıldı. Buna bir de seçim sonuçlarının tanınmadığı, seçim hukukunun olmadığı bir ülke imajı eklendiğinde, İstanbul seçimleri kısa zamanda bir belediye seçimi olmaktan çıkacaktır. Bu aşamadan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'na vermemek ‘Biz Türkiye'de meşru siyaseti bitiriyoruz' demektir. Bizleri, demokrasinin kurullarına uymaya, aklınızdakilerden vazgeçmeye, ülkemizin bugünü ve yarını için sorumluluğa çağırıyorum. Hepimiz buradayız. Çünkü burası 82 milyonun, bizlerin, sizlerin, çocuklarımızın, ilelebet vatanıdır.”

News Code 1877828
Azar MAHDAVAN

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