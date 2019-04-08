İstanbul'da seçim sonuçlarının neredeyse hepsi usulsüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Rusya ile işbirliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor"

Rusya ile sizlerin de yakından izlediği yoğun bir temas içerisindeyiz. İşbirliğimiz her geçen gün artarak güçlenerek devam ediyor. Bu toplantı sayın Putin ile yılbaşından itibaren 3. defa yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğimiz bir buluşma olacaktır. Ziyaretimde ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi sayın başkanla ele alma fırsatımız olacak. Vize serbestisi konusu da gündemimizde yer alan önemli bir başlık.

"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır"

Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. BM'nin aldığı kararlara da aykırıdır. Tabii ABD'yi arkalarına alarak bu adımları atmışlardır. Başkent konusunda da arkasında ABD yer almıştır. Golan'da da Batı Şeria'da da aynı adımları görüyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nden buna bir şey gelmiş midir, hayır. Bu işi oldu bittiye getirmek istemektedirler. Batı Şeria kesinlikle Filistinlilerin topraklarıdır.

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Fırat'ın doğusuna gelince de bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda, hazır konumdayız, bir gece ansızın gelmesi gereken veya gelinmesi gereken yere gelebiliriz."

Kimsenin kazandım havasına girmeye hakkı yok

(İstanbul'da seçim sonuçlarında) usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK'dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müraacat edilmesi gerken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. İtiraz süreci biter ve sonuç başımızın üzeri deriz.

"Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız."

AA