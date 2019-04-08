Kılıçdaroğlu ile Akşener'den önemli açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var ve Türkiye'nin bu seçim sürecinden çıkması lazım. 31 Mart'ta bir seçim yaptık. Aradan 8 gün geçti. 8'inci gündeyiz ama hala yerel seçimlere ilişkin tartışmalar devam ediyor" dedi.

Habertürk'e göre, YSK'ya seslenen CHP lideri şunları söyledi:

"YSK, bu konuda düşüncelerini hayata geçirecek. YSK, kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. Kanunlara uymak zorundadır, geçmişteki kararlarına uymak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik hiçbir itirazımız olmadı. İtiraz hukuk içinde olursa, yasalar bu kuralı hayatı geçirebilirse hiçbir sorunumuz yok. Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı önemlidir. Sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir."

"Islak imzalı tutanaklar tutulurken, niye bir şerh düşmediler?" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "38 ilçede tekrar sayım için makul gerekçe gerekiyor. Bu olay bir CHP, Saadet, İYİ Parti, AK Parti olayı değil, bir demokrasi olayı. Olay büyükşehir belediye başkanı seçip seçmeme olayının ötesindedir. Bu bir demokrasi olayıdır" dedi.

CHP lideri, "Sandıkların yüzde 92,3'ü açıldı ve sayıldı. 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu önde" dedi.

Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Akşener yaptığı açıklamada ise, "1950 yılından bu yana çeşitli birikim sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir uyarıda bulunmak isterim. Bu millet kendisini muhtar değil, Başbakan, Cumhurbaşkanı seçti. Hepsi bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez. Sayın Erdoğan, sandık sonuçlarını kabul etmeyerek millet iradesine ihanet etmektedir" dedi.

"Sayın Erdoğan 4, 4,5 sene sonra bu milletin karşısına geçecektir" diyen Akşener, "Bizim itirazlarımız reddedildi. 21 oyla seçim kaybettik. Sayın Erdoğan'a bir çağrım daha var; teşkilatlarınız, arkadaşlarınız bedel ödeme korkusuyla çok heyecanlı görünüyor. Lütfen onlara gem vurun" ifadelerini kullandı.