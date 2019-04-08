CHP'den "mazbata" dilekçesi

İstanbul Adalet Sarayı'na İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile gelen Kaftancıoğlu dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birleştirme tutanaklarından aldığı verilere göre yaptığı açıklamada 4 milyon 169 bin 967 oy aldığı belirtilen dilekçede, "29 Mart 2009 seçimlerinde, 3 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Kadir Topbaş'a vermiştir. 29 Mart 2014 seçimlerinde, 8 Nisan'da İstanbul İl Seçim Kurulu mazbatasını Topbaş'a vermiştir. Tüm bu seçimlerde her zaman olduğu gibi itirazlar vardı. Her iki seçimde de kesin sonuçlar mayıs ayında açıklanmıştı." ifadeleri kullanıldı.

Habertürk'e göre, İmamoğlu'nun seçildiğine dair tutanağın verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığı kaydedilen dilekçede, mazbatanın verilmesi talebinde bulunuldu.