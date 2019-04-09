Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

Ülke basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Aku köyünde askeri üniformalı silahlı kişiler rastgele ateş açtı.



NTV'ye göre, saldırıda 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.



Kaduna eyaletinde şubat ayında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 95 kişi hayatını kaybetmişti.