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9 Nisan 2019 - 17:52

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

Nijerya'da silahlı saldırı: 20 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basında yer alan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Aku köyünde askeri üniformalı silahlı kişiler rastgele ateş açtı.

NTV'ye göre, saldırıda 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Kaduna eyaletinde şubat ayında düzenlenen silahlı saldırılarda en az 95 kişi hayatını kaybetmişti.

News Code 1877838
Azar MAHDAVAN

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