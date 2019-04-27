İran: Nijerya'nın Zakzaki kararını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Nijerya'da Müslüman din alimlerinden Şeyh İbrahim Zakzaki ile eşinin tedavi görmesine hükümetin izin vermesini olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Musavi, "Umarız Şeyh İbram Zakzaki ile eşinin ülke içi veya dışında sağlığa kavuşmasının ardından Nijerya İslami Hareketi ve hükümet arasındaki diyalog süreci sorunların çözülmesine ve onun serbest bırakılmasına neden olur." dedi.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.