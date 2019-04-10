Suudi Arabistan'dan Sana'ya yönelik yoğun hava saldırısı

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Yemen’in başkenti Sana'ya yönelik hava saldırısı düzenleyerek kentin farklı noktalarını vurdu.

Yemen basını, Sana'da Suudi destekli koalisyon güleri tarafından bir plastik fabrikasına 3 aşamada hava saldırısı gerçekleştiğini ve saldırı sonucu fabrikada yangın çıktığını açıkladı.

Öte yandan Suudi-Amerikan koalisyon güçleri de Sana’daki Yemenli grupların mevzilerine hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı son açıklamada, Suudi Arabistan'a ait askeri çakların son haftada 97 kez ülkenin farklı noktalarını bombaladığını söylemişti.