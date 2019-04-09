ABD'nin bölgedeki askeri üsleri terör üssüdür

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesine tepki gösterdi.

ABD’nin kararını "stratejik bir hata" olarak değerlendiren Irakçi, bu ülkenin İran’ın kımızı çizgisini aştığını belirterek, "Bundan sonra ABD’nin bölgedeki askeri üsleri terör üssü ve konuşlandırılan askerler de teröristtir." dedi.

"İran ve ABD arasında ciddi bir gelişmeye yol açacak karara net ve keskin bir yanıt verilecektir." ifadesini kullanan Irakçi, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’ni ABD'nin Batı Asya'daki askerlerini terörist olarak tanımlayarak acil bir şekilde gereken tepkiyi gösterdiğine dikkati çekti.

Irakçi, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’ne ABD Merkez Kuvvetlerinin (CENTCOM) terör örgütleri listesine alınması talebinde bulunarak, CENTCOM personellerinin doğrudan veya dolaylı olarak Suriye, Yemen ve Filistin’de yaşanan cinayetlerde parmağı olduğunu ve terör örgütü DEAŞ’a destek sağladığını aktardı.

Amerikan birliklerinin Fars Körfezi'ndeki hareketliliği hakkında Irakçi, "Bu körfezin koruma sorumluluğu Devrim Muhafılzarı Ordusu'na ait olduğu için yeni gelişmeler yaşanabilir." diye konuştu.