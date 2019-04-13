Al-Binaa gazetesindeki yazıda Batı medyasının Yemen tutumu eleştirildi

Lübnan'da Arap dilinde yayınlanan "Al-Binaa" gazetesi, uluslararası toplumun yanı sıra uluslararası medya kuruluşlarının Suudi Arabistan'ın Yemen halkına yönelik cinayetleri kaşısındaki sessizliğini şiddetle kınadı.

Söz konusu gazetede yayınlanan bir yazıda, "Riyad rejimi, Yemen halkına yönelik cinayetlerle yetinmeyip Siyonistlerle ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor. Suudi Arabistan'da iç muhaliflerin bastırılması da bu rejimin işlediği diğer cinayetlerden biridir." ifadesine yer verildi.

Yemen'e Suudiler tarafından yapılan askeri saldırılar sonucu kolera gibi hastalıkların ülkede yayınlandığı belirtilen yazı, Suudilerin Yemen karşıtı cinayetlerini "insan hakları karşıtı" olarak yorumluyor.

Al-Binaa gazetesindeki yazıda, "Batı medyası Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen’deki cinayetlerini örtbas ederek şüpheli bir rol oynamaktadır. Öyle görünüyor ki, Al Suud, Yemen'deki gelişmeleri ve işlediği suçlarını örtbas etmek için uluslararası medyaya para veriyor, böylece Riyad devletini korumaya çalışıyor." denildi.