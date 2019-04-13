Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Beydağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar'ın mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlar için verdiği yemeği yedikten sonra fenalaşan 71 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Sputnik'e göre, kent meydanında ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan oluşan menüyü yiyen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 71 kişi akşam saatlerinde fenalaştı.

Vatandaşlar bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleriyle Beydağ, Ödemiş ve Tire Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ödemiş İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Kipici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye önünde dağıtılan yemeğe katılan 71 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere resmi başvuru yaptıklarını bildirdi.

Kipici, "Hastalardan 14'ünün servislere yatışları yapılmış durumdadır. Konuyla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerekli incelemeler yapılmaktadır. Ödemiş Devlet Hastanesine 26 başvuru, olayın meydana geldiği Beydağ ilçemizde 43 başvuru, Tire hastanemizde de 2 hasta başvurusu oldu. Durumu ciddi olan herhangi bir hastamız şu anda yok. Gerekli müdahale yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Ödemiş Kaymakamlığı'nca da yemeklerden numuneler alındığı ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.