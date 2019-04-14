Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'nin talebi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilen Maltepe'deki son durumu aktardı.

Sputnik'e göre, birleştirme tutanaklarının kesinleşmesinden sonra AK Parti'nin olağanüstü başvuru için bir haftalık süresi var.

Eski CHP vekili Yarkadaş, Maltepe'deki oy sayımına ilişkin son durumu Twitter hesabından paylaştı. Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

"Saat 09.09...

Maltepe'deki 1089 sandığın yaklaşık 800'ü sayıldı.

Sandık Sayım Kurulu görevlileri olağanüstü bir çaba gösteriyor.

Geriye kalan 300'e yakın sandığın sayımının bu gece geç saatlerde de olsa bitmesi bekleniyor."