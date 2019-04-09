Trump'ın kararına ilk destek Suudi Arabistan'dan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu açıklandı.

SPA'ya konuşan bir dışişleri yetkilisine göre, ABD bu kararı ile Suudi Arabistan'ın sürekli tekrarladığı "uluslararası toplum İran tarafından desteklenen terörizme karşı çıkmalı" talebini desteklemiş oldu.

Haber7'e göre, öte yandan ABD'nin kararına tepki gösteren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bunun bir hata olduğunu vurgulayıp baskının sürmesi halinde IR8 adı verilen ve yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler geliştireceklerini duyurdu.