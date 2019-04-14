Mevlüt Uysal ‘tahminlere’ devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Büyükçekmece Belediyesi başkan adayı Mevlüt Uysal, “Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de o hadiselerin gerçekleştiği hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler” dedi.

Cumhuriyt'e göre, önder İmam Hatipliler Derneği’nin 57. Genel Kurulu Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Uysal, “Yaklaşık 1.5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma var. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin az buçuk tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diyorum” dedi.