CHP bugün mazbata bekliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti’nin YSK’ya olağanüstü başvuru hazırlığını anımsatarak, “Sonuç itibarı ile burada partiler yarışıyor. İktidar partisi elindeki imkanları, kurumları alabildiğince kullanıyor. Bu olacak iş değil. Seçim süreci nasıl adil değilse itiraz süreci de adil değil. YSK kararları açık. Bu itirazdan da bir sonuç çıkmaz. Sayın İmamoğlu’na yarın (bugün) mazbata verilmeli. Olağanüstü itiraz yapacaklarsa önce mazbatayı vermeleri lazım sonra da itiraz etmeleri lazım” dedi.

CHP’nin hukukçularından Aydın milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan ise 2014 seçimlerini anımsatarak, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

Anlaşılan olağanüstü itiraz için başvuruda bulunacaklar. Ama YSK’ya itiraz etmek mazbata verilmesini engellemez. İtiraz edilse dahi mazbata verilmeli. 2014 seçimlerinde Ankara’da ilçe itirazları sürerken Melih Gökçek’e mazbatası verilmişti. Maltepe’yi, süreci yavaşlatıp delil toplamak için kullanıyorlar. Bu süre içerisinde delil üretmeye çalıştılar. Polisler, evleri bastı, vatandaşın evlerine gittiler, rahatsızlıklar yaşandı. Ama onların hiçbiri seçim iptaline yol açacak delil oluşturmaz. YSK, kesinleşen kütükleri tartışma konusu yapmıyor. Ayrıca Büyükçekmece’den İstanbul’un başka ilçesine gitse de, gittiği yerde büyükşehir için oy kullanıyor. Maltepe’yi süre kazanmak için kullandılar.