İran'dan nükleer anlaşma açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, bugün Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

İran'ın nükleer anlaşma kararını değerlendiren Cihangiri, “İran dünyaya iradesiz bir ülkeyle değil, uygarlık ve medeniyet sahibi bir milletle karşı karşya olduğunu göstermek için nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya almaya karar verdi.” dedi.

Cihangiri, "Mevcut durumda bölge ve dünyadaki yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda anlaşmadaki diğer tarafların yükümlülüklerini yerine getirmekten başka çaresi olmadığı görülmektedir. Bu anlaşmaya göre İran’a karşı herhangi bir yaptırım yapılmamalı." ifadesini kullandı.

İran’ın nükleer anlaşmadaki şartlara geri dönmesinin basit olduğunu belirten Cihangiri, “İran isterse birkaç yıl içinde tüm yükümlülüklerini yerine getirebilir, ancak şimdiki durumda Avrupalı taraflar bize baskı yapmak yerine ABD yetkililerine İran’a karşı yaptırımlarını bir kenara bırkmalarını söylemeliler." açıklamalarında bulundu.

İran'ın nükleer anlaşma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 8 Mayıs günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle "yükümlü olduklarını" ancak 60 gün sonunda nükleer anlaşmada kalan 5 ülkenin (Rusya, Çin, İngiltere, Almanya ve Fransa) İran'ın anlaşmadan kaynaklı menfaatlerini yerine getirmemeleri durumunda söz konusu "yükümlülüğün sona erdireceğini" duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ise 7 Temmuz'da da "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.