Avrupalılar İran'ın onları bekleyeceğini düşünmesinler

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çıkmasının ardından Avrupalıların bazı taahhütlerde bulunduğunu belirterek, “Onların bu yükümlülükleri yerine getirmeye başlamak için INSTEX mekanizmasını kurmaları gerekiyordu” ifadesinde bulundu.

Avrupalıların yükümlülüklerini yerine getirme konusunda çok geride olduklarını belirten Zarif, “İran’ın onları bekleyeceğini hayal etmemeliler” diye konuştu.

ABD’nin “Devrim Muhafızları” ile ilgili girişimi kötü sonuçlara varacak

Dışişleri Bakanı ABD’nin Devrim Muhafızları ile ilgili girişimini değerlendirerek, bunun kötü sonuçlara varacağını bildirdi.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesinin ardından, İran Milli Güvenlik Konseyi’nin bir bildiri yayınlayarak, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) ve ona bağlı tüm askeri birlikleri terör örgütü olarak ilan ettiğini açıkladı.

Bakan Zarif, ABD’nin bölgede yürüttüğü yanlış politikalarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ye de birer mektup gönderdiğini söyledi.

ABD, ülkedeki selzedelere yönelik insani yardımları engelledi

Muhammed Cevad Zarif, Avrupa bankalarının ABD’nin girişimlerinden endişeli olduğu için yurtdışındaki İranlıların yanı sıra diğer ülkelerin selzedelere yardımlarını kabul etmediğini ifade etti.