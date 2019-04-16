Zarif, Suriye ile Türkiye’ye ziyarette bulunacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Suriye’nin başkenti Şam’a gidecek.

Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Zarif, burada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Zarif ve berabrindeki heyet, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştükten sonra Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Bakan Zarif’in Türkiye temasları kapsamında Türk yetkililerle ikili ilişkileri başta olmak üzere Astana sürecini görüşmesi bekleniyor.