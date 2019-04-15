Zarif'ten flaş 'uranyum zenginleştirme' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud'un İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre, İran’ın uranyum zenginleştirmesine dair ne şimdi ne de 2015’ten sonra herhangi bir kısıtlama yoktur. Bunu nükleer anlaşmayı imzalayan Avrupalı ortaklarımıza hatırlamakta fayda var.” ifadelerinde bulundu.

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sona ermesiyle Tahran'a uranyumu zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini ileri sürmüştü.