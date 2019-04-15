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15 Nisan 2019 - 12:15

Zarif'ten flaş 'uranyum zenginleştirme' açıklaması

Zarif'ten flaş 'uranyum zenginleştirme' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın Washington Büyükelçisi'nin İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili iddialarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud'un İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Zarif, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT ile BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre, İran’ın uranyum zenginleştirmesine dair ne şimdi ne de 2015’ten sonra herhangi bir kısıtlama yoktur. Bunu nükleer anlaşmayı imzalayan Avrupalı ortaklarımıza hatırlamakta fayda var.” ifadelerinde bulundu.

Fransa'nın Washington Büyükelçisi Gerard Araud, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın sona ermesiyle Tahran'a uranyumu zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini ileri sürmüştü.

News Code 1877957
Ruya FEREYDUNI

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    Yorumlar

    • yayınlanan görüşler: 1
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    • ramcsko TR 14:09 - 2019/04/15
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      Reply
      abdyi kanadayı afrikanın müslüman olmasına engel olan ve katliam yapan ispanya ve portekizi hedef alabilmeniz için sovyet ülkelerden ve kuzey kore füze uzmanları ülkeye irana gizlice getirilmelidir

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