Birçok Arap lider kâfirlerin yolunu izliyor

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'na katılan yarışmacılar ile görüştü.

Kur'an-ı Kerim’in önemine değinen Devrim Lideri, "Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim, insanın saadet ve mutluluğunu amaçlayan bir kitaptır. Kur'an yalnızca ahiret için değil, aynı zamanda dünya için de mutluluk sunar." dedi.

Kuran-ı Kerim’in hayatta pratikte uygulanması gerektiğini vurgulayan İslam Devrimi Lideri, Fetih suresinin 29. ayetini hatırlatarak, şunları sölyedi:

“İslam ümmeti arasında Kur'an-ı Kerim'e uymamak sorunu bir veya iki örnekle sınırlı değil. Kur’an, Müslümanlar için ‘Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler’ tavsiyesinde bulunuyor. Bazılarımız ‘kâfirlere karşı sert’ konusunu unutuyor ve bir kenara bırakıyoruz. Örneğin İslam ülkelerinde ABD ve Siyonistlerle işbirliği yapanlar, Filistin'de dökülen kanı hiçe sayarak onların haklarını mahvettiler. Bu kişiler ‘kâfirlere karşı sert’ konusunu unutup kâfilerin uşağı olmuşlar. Şu anda birçok Arap lideri bu yolu izliyor.

Bir grup ise 'kendi aralarında merhametlidirler' ayetini unutup Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarıyorlar. Kur’an-ı Kerim’e, Ka'be’ye ve Kıble'ye inanan mu'minleri tekfir ediyorlar. İslam ülkeleri birbirlerine karşı merhametli davranmadığı zaman iç savaşlar ortaya çıkıyor. Tıpkı Yemen ve Suriye’de olduğu gibi. Yemen 4 yılı aşkın süredir bombalanıyor. Bunu yapanalr kimler? Kâfirler mi? Hayır, bunu yapanlar görünüşte Müslüman olan ama Müslümanlara merhametli davranmayanlardır."