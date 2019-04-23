Moskova Güvenlik Konferansı bugün başlıyor

Dünyanın en önemli siyasi platformlarından Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. İran'ı Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi temsil edecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenecek ve 25 Nisan'a kadar sürecek konferansta Suriye’deki durumun istikrara kavuşması başta olmak üzere Orta Doğu’daki durum görüşülecek. Özel toplantılarda Asya, Afrika ve Latin Amerika’da bölgesel güvenliğin sağlanması ve askeri işbirliğinin genişletilmesi konularının değerlendirilmesi öngörülüyor.

Gazetem'e göre, 8. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı 23-25 Nisan’da Moskova’da bulunan “Ukrayna” otelinde düzenlenecek. Geçen sene konferansa 95 ülkeden 850 heyet katıldı ve buna 30 savunma bakanı da dahil olmuştu.