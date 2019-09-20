Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar karşılık veririz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Safevi,Tahran’da cuma hutbesi öncesi konuşma yaptı.

ABD’nin İran politikasını eleştiren Tümgeneral Yahya Safevi, Batı Asya bölgesinde Amerikan’ın yürüttüğü İran politikasının başarısız olduğunu söyledi.

İran’ın Batı Asya bölgesinde en güçlü seviyede olduğunu savunan Tümgeneral Safevi, “Bu yenilmez bir güçtür. Amerikalılar bir komplo kurmayı düşünürse, İran Akdeniz ile Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na kadar karşılık verecektir.” dedi.

Tümgeneral Safevi, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar Seyyid Hasan Nasrullah'ın uyarısını ciddiye almalı. İran karşıtı her eylem bölgede değişime neden olabilir. Amerikalılar bilge sahibi ve cesur bir liderimiz ve güçlü bir silahlı kuvvetimiz olduğunun farkındalar. İran'ın politikası Batı Asya bölgesinde yabancı işgalci güçlerin geri çekilmesiyle kalıcı bir barış ve güvenlik sağlamaktır. Bölgesel ve bölge ötesi düşmanlarımızın İran'ın istila etme ve savaş niyetinde olmadığını bilmelerini temenni ediyorum.”

İran’ın kalıcı barış ve güvenlik sağlamanın yanında Müslümanların haklarını savunmak istediğini kaydeden Tümgeneral Safevi, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yalnızca İran Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı değil aynı zamanda Suriye, Yemen, Filistin’i savunan güçlerin komutanıdır.” diye konuştu.