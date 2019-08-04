Her türlü tehdit sonuçsuz bırakılacak

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarını takdir etmek amacıyla düzenlenen 'Malik Eşter' festivali sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tuğgeneral Haydari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin halihazırda savaşa hazırlık konusunda en iyi durumda olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Haydari ayrıca, İran güçlerinin herhangi bir tehdide en kısa sürede karşılık vermeye hazır olduğunu ifade ederek, “İran Ordusu Kara Kuvvetleri de diğer silahlı kuvvetler gibi en üst hazırlık seviyesinde. Her türlü tehdit sonuçsuz bırakılacaktır.” diye konuştu.