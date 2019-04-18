Ülkeyi herhangi bir tehlike tehdit etmiyor

Tahran’da düzenlenen “Ordu Günü” kutlama töreninde basın mensuplarına konuşan İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ordunun İran İslam Cumhuriyeti’nin varlığını tehdit eden tehlikelere ciddi bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Tuğgeneral Haydari “Allah’a şükür ülkenin güvenliğini her hangi bir tehlike tehdit etmiyor. Fakat ordu birliklerimiz olası tehlikeri önlemek için yine de son derece hazırlıklılar” ifadelerinde bulundu.

İran Kara Kuvvetleri’nin de hazırlıklı olduğuna atıfta bulunan Tuğgeneral Haydari, “Yıl boyunca tanıtılan yeni başarılarımızın bir kısmı bugün gösterildi. Bunların diğer kısmı ise önümüzdeki günlerde gösterilecek” diye konuştu.