Düşmanlar silahlarımızdan daha ziyade halkımızdan korkuyor

Mehr Haber Ajansı'na konuşan İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, ülkenin güven ve istikrarının ana etkeninin İran milleti olduğunu belirterek, “Düşmanlar, askeri teçhizatlarımızdan daha ziyade İran halkından korkuyorlar. Bu nedenle farklı yöntemlere başvurarak halkın çeşitli alanlara katılımını önlemye çalışıyorlar” dedi.

İran’ın son 41 yıl boyunca elde ettiği kazanımlarına değinen Tuğgeneral Haydari, “Bugün de İran milleti, Ayetullah Hamanei’nin liderliğinde dünya mazlumlarını destekliyor. Düşmanların asıl korkusu bizim savunma ve askeri techizatlarımızdan değil, İslam Devrimi’nin dünyadaki özgürlüğü seven insanların kalbindeki etkisinden ve İran milletinin farklı alanlardaki varlığındandır” ifadelerinde bulundu.