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15 Nisan 2019 - 11:52

İranlı komutandan Afganistan sınırında terör hareketliliği uyarısı

İranlı komutandan Afganistan sınırında terör hareketliliği uyarısı

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, "Terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan'daki hareketliliğinden dolayı İran Ordusu birlikleri doğu sınırlarında da konuşlandırılacak." dedi.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, 18 Nisan  “Ordu Günü” münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında, “Terör örgütü DEAŞ’ın Afganistan'daki hareketliliğinden dolayı İran Ordusu birlikleri doğu sınırlarında da konuşlandırılacak.” dedi.

Tuğgeneral Haydari, "DEAŞ’li teröristlerin ABD tarafından Afganistan’a sevk edildiği için Genelkurmay Başkanlığı ordu birliklerinin doğu sınırına konuşlandırılmasına karar verdi." ifadesini kullandı.

ABD’nin son günlerde açıkladığı Devrim Muhafızları Ordusu kararına tepki gösteren Tuğgeneral Haydari, "Onların bu adımı İran halkının birleşmesine ve Devrim Muhafızları'na destek verimesine neden oldu. Ayrıca İran halkı bu tehdidi bir fırsat haline getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı, "Herkes İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun yalnız üniforması farklı olan bir ordu olduğunu ve Allah’a hizmet ettiğini bilmeli." açıklamasını yaptı.

Ülkedeki sel felaketine de değinen Tuğgeneral Haydari, İran Ordusu’nun Gülistan, Lurestan ve Huzistan'da meydana gelen sel felaketinde acil bir şekilde selzedelerin yardımına koştuğunu ve halen bölgede bulunduğunu kaydetti.

News Code 1877953
Muhammed BURHAN

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