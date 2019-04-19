Çavuşoğlu'ndan 'S-400 ile F-35' açıklaması

Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, F-35 savaş uçakları ile S-400 üzerinde yürütülen tartışmayla ilgili soruları yanıtladı.

Sputnik'e gör, Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili bir soru üzerine, "Biz F-35 projesinin ortağıyız. Türkiye'de üretimini bugüne kadar gerçekleştirdik. Çok ciddi miktarda da yatırım yaptık. Bugüne kadar ödediğimiz miktar 1,2 milyar dolar civarında. Şu ana kadar 4 tane F-35 bize teslim edildi. Pilotlarımızın orada eğitim çalışmaları devam ediyor. Buna benzer çelişkili açıklamalar geliyor. Daha önce de gelmişti. Bunu söylediğimiz zaman alınganlık gösteriyorlar ama Suriye'den çekilme kararı dahil birçok konuda değişik kurumlardan çelişkili açıklamalar geliyor. Bizim tarafımızda her şey net" değerlendirmesini yaptı.

"S-400 Türkiye'de olursa, F-35'lerin sistemine girer iddiası gerçekçi değil"

Bu konudaki tartışmaların sebebinin, "Rusya'dan almak zorunda kaldığımız, ihtiyacımız olan, 10 yıldır müttefikilerimizden alamadığımız, Rusya'nın çok iyi bir teklif verdiği için aldığımız S-400 savunma sistemi" olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İbrahim Kalın beyin kast ettiği ara formül de budur herhalde. Yani onun dışında bu sistemin kullanılıp kullanılmaması veya böyle konular hiçbir zaman masada olmadı ama en son Washington ziyaretinde de bir teklifte bulunduk. 'Gelin bir ortak komisyon kurulsun. NATO da işin içinde olsun ve uzmanlardan oluşsun. Onlar söylesin'."

"ABD'den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik"

Çavuşoğlu, "ABD'den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik. NATO bu önerimize çok sıcak baktı. Bugün bu teklifimizi arkadaşlarımla da paylaştım. Biz bu tür iş birliğine hazırız" dedi.

Çavuşoğlu, "NATO'nun endişelerini de dikkate almamız lazım. Türkiye'nin dikkate almadığını söylemek de doğru değil. Biz her zaman hassasız. Müttefiklerimiz ve NATO da şunu çok iyi anlamalıdır, bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var" diye konuştu.