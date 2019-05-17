ABD'de eğitim uçuşu için havalanan F-16 jeti düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los Angeles eyaletinde eğitim uçuşu için havalanan bir F-16 uçağı iniş pistine yakın bir deponun üzerine düştü, kazada pilot son anda kurtuldu.

Kuzey Amerikan Hava Savunma Komutanlığında görevli Binbaşı Perry Covington, F-16 jetinin bilinmeyen bir sebepten dolayı dev bir deponun çatısına düştüğünü ve pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza sonrası depoda yangın çıkarken, yara almayan pilotun hastanede müşaade altına alındığı kaydedildi.

Euronews'e göre, kaza sonrası deponun çatısı üzerinde büyük bir delik açılırken, yakınlarda bulunan bir otoban güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer kaza mahallinde 2000 ila 6000 askeri personelin çalıştığını belirtirken, uçağın pilotunun Kuzey Dakota Eyaleti ile Los Angeles arası rutin eğitim uçuşunu gerçekleştirdiğini ifade etti.