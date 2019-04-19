İran meclis heyeti Rusya'ya gitti

İran meclis heyeti, 18-21 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi Toplantısı’na katılmak üzere bu ülkenin Naryan-Mar kentinde gitti.

APA toplantısında İran’ı temsil eden Muhsin Kuhrizi’nin heyetinde Asya Parlamenter Asamblesi İran Grubu üyesi Celil Rahimi Cahanabadi ile Ali Kazımi yer alıyor.

APA, üye ülkeler ve Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini amaçlamaktadır. APA’ya İran dahil 42 ülke ve 174 parlamenter üyedir.