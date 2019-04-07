Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da olacak.

Erdoğan ve Putin önce baş başa görüşecek. Görüşmede, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak.

TRT'nin haberine göre, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in başkanlıklarında düzenlenecek, Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıda, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Bu vesileyle ayrıca, muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Konsey toplantısı çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk ve Rus iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

Putin ve Erdoğan’dan resmi açılış

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un verdiği bilgiye göre, 3. Rusya-Türkiye Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nın resmi açılış töreni, yarın Moskova’da iki ülkenin liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Tören Bolşoy Tiyatrosu’nda düzenlenecek ve ilk Türk operası "Truva" burada sahne koyulacak.