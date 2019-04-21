MHP liderinden İmamoğlu'na: Mazbata almakla iş bitmedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il başkanları ve yeni belediye başkanları ile Antalya'da bir araya geldi. İki günlük kampın açılışında konuşan Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

GİZLİ BİR GÜNDEM İÇERİSİNDE

İHA'ya göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü itiraz süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hâkimdir. Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüzüne çıkan vahim iddialar yenilir yutulur türden değildir. En doğru, en makul kararı Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır. Mazbata almakla iş bitmemiştir. Biz demokrasiye ve hukuka saygılıyız. Adalet son merciidir. Fakat son söz söylenmemiştir.