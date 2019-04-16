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16 Nisan 2019 - 15:04

Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı

Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı. 

AA'ya göre, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayım işlemine, kalan 123 sandık için Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarınca devam ediliyor.

Görevliler tarafından 123 sandıkla başlanan sayımda, sandık sayısının şu ana kadar 119'a indiği öğrenildi.

News Code 1877997
Azar MAHDAVAN

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