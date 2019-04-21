Türkiye'de Azerbaycan şairinin ilk eseri basıldı

Ankara'da Azerbaycanlı şaire, Anka Azerbaycan Dans ve Sanat Topluluğu Başkanı Derya Akdemir'in “Sustum” isimli şiir kitabı yayınlandı.

Ankara'da bulunan ve iki ülke arasında kültürel alanda çalışmalar yürüten Azerbaycanlı yazar Oktay Hacımusalı konuya ilişkin Kırgızistan merkezli GBNews'e verdiği açıklamada, kitabın "Gece kitaplığı" yayınevinde basıldığını belirtti.

Oktay Hacımusalı, "Derya Akdemir, 'Sustum' kitabıyla okurlarıyla ilk kez buluşuyor." dedi.

"Kitapyurdu.com" siyesine göre, bu kitabın tanıtımında şu ifadeler yer alıyor:

"Okumakta olduğunuz bu kitap, kimsesiz çocukların yaralarını az da olsa sarabilmek adına hepimizin geleceği olan çocuklarımıza bağışlanmıştır.

Hadi sen de kitap alarak dokun onların hayatına!"