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1 Temmuz 2019 - 10:13

İran'dan Filipinler'deki terör saldırısına kınama

İran'dan Filipinler'deki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Filipinler’in güneyinde bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DEAŞ tarafından Filipinler’in güneyinde bir askeri kampa düzenlenen terör saldırısını kınayarak, bu ülkenin hükümeti, halkı ve saldırıya kurban gidenlerin ailelerine içten taziyelerini bildirdi.

Filipinler Ordu yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ tarafından ülkenin güneyindeki Sulu eyaletinde, askeri kampa düzenlenen terör saldırısında 3'ü asker 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

News Code 1879594
Ruya FEREYDUNI

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