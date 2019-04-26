Zarif'in tutuklu takası teklifi İngiltere ile alakalı değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, New York’ta Zarif’in tutukluların takasıyla ilgili açıklamasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın bu hususta ileri sürdüğü iddialarına tepki gösterek, Bakan Zarif’in önerisinin İngiltere ile hiçbir alakasının olmadığını ve sadece Amerikalı ve İranlı tutukluları kapsadığını belirtti.

New York Asya Derneği'nde konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunarak "Tutuklu takası teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." demişti.