İran Suriye'ye desteğini sürdürecek

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, Şam'da İran-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emir Hüceste ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede Suriye ve İran arasındaki ilişkilerin önemi ve bu ilişkilerin iki ülke hedeflerinin sağlanmasındaki katkılarını belirten Mikdat, iki ülke arasındaki ilişkilerin Filistin halkının bağımsız devletleri ve diğer meşru haklarını almaları mücadelesine sağladığı katkılara da dikkat çekti.

Suriye Arap Haber Ajansı’na (SANA) göre, İranlı konuk heyet başkanı Hüceste de bu görüşmede, terör ve destekçilerine karşı şanlı zaferlerinden dolayı Suriye ve halkını kutlayarak, İran’ın Suriye ve halkına muhtelif alanlarda verdiği desteği sürdürme kararlılığını bir kez daha yineledi.