Suriye'den Batı'nın tek taraflı tavırlarına eleştiri

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, “Suriye'nin İngiliz Nüfusu” toplantısına katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal al-Mikdad, ABD, Batı ve bölgedeki ülkelerin Şam’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını Suriye halkının çektiği acıların temel nedeni olarak nitelendirdi.

Faysal al-Mikdad sözlerinin devamında “Önümüzdeki günlerde, Brüksel konferansı da dahil olmak üzere Suriye'deki ekonomik duruma ilişkin konferanslar düzenlenecek.” dedi.

Al-Mikdad ilaveten “Batı ülkeleri savaş alanlarındaki taleplerini Suriye’ye dayatmayı başaramadı zira biz özgür ve bağımsız bir millete sahibiz.” diye konuştu.