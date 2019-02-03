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3 Şubat 2019 - 11:35

Suriye'den Batı'nın tek taraflı tavırlarına eleştiri

Suriye'den Batı'nın tek taraflı tavırlarına eleştiri

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal al-Mikdad ABD, Batı ve bölgedeki ülkelerin Şam’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını Suriye halkının çektiği acıların temel nedeni olarak nitelendirdi.

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, “Suriye'nin İngiliz Nüfusu” toplantısına katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal al-Mikdad, ABD, Batı ve bölgedeki ülkelerin Şam’a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını Suriye halkının çektiği acıların temel nedeni olarak nitelendirdi.

Faysal al-Mikdad sözlerinin devamında “Önümüzdeki günlerde, Brüksel konferansı da dahil olmak üzere Suriye'deki ekonomik duruma ilişkin konferanslar düzenlenecek.” dedi.

Al-Mikdad ilaveten “Batı ülkeleri savaş alanlarındaki taleplerini Suriye’ye dayatmayı başaramadı zira biz özgür ve bağımsız bir millete sahibiz.” diye konuştu.

News Code 1876340
Ruya FEREYDUNI

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