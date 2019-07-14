Suriye: İsrail, bölgedeki bütün teröristleri destekliyor

Al Alam kanalında yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, yaptığı bir açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin konumunu ve rolünü zedelemek için bölgedeki teröristlere destek vermesi tarihte kaydedilecektir.” dedi.

Faysal Mikdad, bölgedeki ulusların direniş eksenine katılmadıkları sürece bir geleceğe sahip olmayacaklarını belirtti.

Suriyeli yetkili ayrıca, “Avrupa ülkelerinin İran’a karşıtı tutumları ve ABD’nin bu ülkeye yönelik komploları direnişin bölgede devam ettiğini gösteriyor.” diye konuştu.