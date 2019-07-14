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14 Temmuz 2019 - 12:18

Suriye: İsrail, bölgedeki bütün teröristleri destekliyor

Suriye: İsrail, bölgedeki bütün teröristleri destekliyor

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, direnişin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, İsrail rejiminin bölgedeki tüm teröristleri desteklediğini söyledi.

Al Alam kanalında yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, yaptığı bir açıklamada, “İsrail’in Suriye’nin konumunu ve rolünü zedelemek için bölgedeki teröristlere destek vermesi tarihte kaydedilecektir.” dedi.

Faysal Mikdad, bölgedeki ulusların direniş eksenine katılmadıkları sürece bir geleceğe sahip olmayacaklarını belirtti.

Suriyeli yetkili ayrıca, “Avrupa ülkelerinin İran’a karşıtı tutumları ve ABD’nin bu ülkeye yönelik komploları direnişin bölgede devam ettiğini gösteriyor.” diye konuştu.

News Code 1879873
Ruya FEREYDUNI

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