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13 Temmuz 2019 - 12:52

Şam'dan AB'ye Suriye'ye askeri güç gönderme uyarısı

Şam'dan AB'ye Suriye'ye askeri güç gönderme uyarısı

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, bazı Avrupa ülkelerini Suriye’ye askeri güç göndermeleri konusunda uyararak, bunun iyi souçlara varmayacağını söyledi.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, bazı Avrupa ülkelerini Suriye’ye askeri güç göndermeleri konusunda uyardı.

Faysal Mikdad konuya ilişkin olarak, "Avrupa ülkeleri bunu yaparlarsa iyi sonuçlara varmayacaktır.” dedi.

Mikdad, “Biz ABD ile müttefiklerine asla güvenmiyoruz. Terörizm yoluyla Suriye'ye karşı zafer elde edebileceğini düşünenler kuruntu içindedir.” diye uyardı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı ayrıca anayasa komitesinin faaliyete başlaması ile ilgili olarak, Şam hükümeti tarafından herhangi bir engel olmadığını belirtti.

News Code 1879853
Ruya FEREYDUNI

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