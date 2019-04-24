Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin’de düzenlenecek 2. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmak üzere bu ülkenin başkenti Pekin’e gitti.

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı’nın davetine icabetle bu ülkeye gelen Aliyev’i Uluslararası Pekin Havalimanı’nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Zang Hanhui ile diğer Çinli yetkililer karşıladı.

2. Kuşak ve Yol Uluslararası İş Birliği Forumu 25-27 Nisan'da Beijing'de düzenlenecek.

“Criturk.com” haber sitesine göre, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping forumun açılış törenine katılacak ve Yuvarlak Masa Liderler Zirvesi'ne başkanlık edecek.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, 126 ülke ve 29 uluslararası kurumun Çin'le Kuşak ve Yol iş birliği anlaşmaları imzaladığını ve yaklaşık 40 yabancı lider ile 150'den fazla ülkeden temsilclerin foruma katılacağını bildirmişti.