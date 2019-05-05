İran’dan İsrail’in Gazze saldırılarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar kınandı.

Musevi, “Amerika’nın İsrail’e verdiği sonsuz destek ve bazı İslam ülkelerinin utanç verici sessizlikleri nedeniyle Siyonistlerin işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği cinayetler bitmek bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin işgalci güçler karşısında meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirten Musevi, bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşların İsrail’in Gazze’ye karşı gerçekleştirdiği saldırıları önlemek için bir an önce gereken girişimlerde bulunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze yönelik saldırılarında ise cuma gününden bu yana 12 Filistinli şehit oldu, 80 Filistinli yaralandı.