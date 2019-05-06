Petrol fiyatları 60 dolara doğru geriledi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan gümrük vergilerini artırma tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında süregelen ticaret görüşmelerini tehlikeye atması ve bunun da küresel piyasalarda sarsıntı yaratmasının ardından varil başına 60 dolara doğru geriledi.

Bloomberg'e göre, vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 3.1 düşerek son beş haftanın en düşük seviyesine kadar indi. Çin'in Trump'ın Pazar günü 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacağı tehdidinde bulunmasının ardından, bu hafta Washington'da düzenlenecek ticaret görüşmelerine katılacak üst düzey Çin heyetinin seyahatini ertelemeyi düşündüğü kaydediliyor. Suudi Arabistan'da, arza ilişkin endişeleri azaltmak amacıyla, ABD'ye ihraç ettiği tüm ham petrol çeşitleri için Haziran fiyatlamasını düşürdü.