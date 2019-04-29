Petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın fiyatların düşürülmesine yönelik baskısını yinelemesi ve Rusya'nın doğu Avrupa'ya petrol akışının 2 hafta içinde normale döneceğini açıklamasının ardından düşüşünü sürdürerek varil başına 63 doların altına indi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki üç seanstaki yüzde 4.5'lik düşüşün ardından yüzde 0.8 kadar daha geriledi. Ham petrol Cuma günü, Başkan Trump'ın Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu'nu (OPEC) fiyatları aşağıda tutması için kişisel baskıda bulunduğunu söylemesinin ardından son iki ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Rusya'nın aralarında Polonya ve Almanya'nın da bulunduğu ülkelere petrol akışını durduran kirlilik sorununun hızlı bir şekilde çözüleceğini kaydetmesi de aşağı yönlü havayı destekledi.

Petrol, ABD'nin Çin ve diğer bazı ülkelerin İran'dan petrol alımına getirdiği muafiyeti yenilemeyeceğini açıklayarak İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırmasının ardından geçen hafta son altı ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yön değiştirdi. Ancak bu yaptırımlara ne denli sıkı uyulacağına ilişkin kuşkular ve Suudi Arabistan ve diğer üreticilerin İran'dan kaynaklanacak açığı kapatabilmek için üretimi ne kadar artıracağına ilişkin belirsizlik ile birlikte, fiyatları bu seviyelerden nereye gideceği konusunda halen belirsizlik sürüyor.

Seul'de Kiwoom Securities Co. emtia analisti Ahn Yea Ha, "Petrol kendine 60 dolar ile 65 dolar arasında bir yer bulmaya çalışıyor ve bu aralık, arz halen sıkışık görünürken ilave bir ralli için sınırlamaların olması ile birlikte doğru görünüyor," dedi ve "İlave kazançlar, Suudi Arabistan'ın yanında aralarında ABD'nin de bulunduğu diğer üreticiler tarafından sınırlanacak, zira hiç kimse tüketime zarar verecek bir hızlı fiyat artışı görmek istemiyor" şeklinde görüş bildirdi.

Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 44 sent düşerek Londra saati ile 07:38'de varil başına 62.86 dolara geriledi. Fiyatlar seans içinde 51 sent kadar düştü. Kontrat Cuma günü yüzde 2.9 aşağıdan kapandı ve geçen hafta yüzde 1.1 düştü.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 49 sent düşerek varil başına 71.66 dolara indi. Kontrat Cuma günü yüzde 3 ile 25 Şubat'tan bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 8.81 dolar primli işlem gördü.