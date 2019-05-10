Petrol arzın sıkışacağı beklentisi ile yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'nin planladığı üzere Çin mallarına ek gümrük tarifesi uygulamaya başlamasına rağmen, İran ve diğer bazı bölgelerde artan tansiyonun arz görünümünün sıkışık olacağı beklentilerini güçlendirmesi sonrası yükseldi.

Bloomberg'e göre, Haziran vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 48 sent ya da yüzde 0.8 yükselerek, Singapur saati ile 07:40'ta varil başına 62.08 dolara yükseldi. Fiyatlar seans içinde yüzde 1.4 kadar yükseldi. Kontrat bu hafta yüzde 0.4 yükseldi ve son üç haftada ilk haftalık kazancına yöneldi.

Temmuz vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Perşembe günü fazla değişmedikten sonra, 43 sent ya da yüzde 0.6 yükselerek varil başına 70.75 dolara çıktı. Küresel gösterge Brent petrolü, Temmuz vadeli WTI'a kıyasla 8.53 dolar primli seyretti.