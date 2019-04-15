Petrol fiyatları beş ayın zirvesinden döndü

İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, küresel petrol piyasasının oldukça kırılgan olduğunu ve ABD’nin İran’ın petrol ihracatı üzerindeki baskısını artırtması durumunda petrol fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.



ABD baskılarının artmasının piyasayı daha da kırılgan hakle getireceğini belirten Zenganeh, “Trump’ın, İran üzerindeki baskıyı artırmak mı yoksa AD’de petrol fiyatlarını düşük tutmak mı istediğiğine karar vermeli” dedi.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.2 düşüşle 71.41 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.44 düşüşle 63.61 dolardan işlem görüyor.



DHA'ya göre, altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmasıyla haftanın en düşük düzeyine geriledi.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 0.59 düşüşle 15.875 dolardan,



- altın, yüzde 0.35 düşüşle 1,290.8 dolardan,6



- bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.939 dolardan,



- platin, yüzde 0.78 düşüşle 891.8 dolardan ve5



- paladyum da yüzde 0.62 düşüşle 1,341.8 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 240 liraya, çeyrek altın 391 liraya, Cumhuriyet altını da 1,602 liraya döndü.