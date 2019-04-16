Petrolde son durum

Petrol fiyatları, ABD'de artan ham petrol stoklarına ve dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de yavaşlayan büyümeye yönelik endişelerin yatırımcılarda tedirginlik yaratması ile birlikte kayıplarını varil başına 64 dolar seviyesinin altında korudu.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 0.8 düştükten sonra hafifçe geriledi. Bloomberg'in Çarşamba günü açıklanacak olan resmi veriler öncesi gerçekleştirdiği ankete göre, halihazırda 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunan ABD ham petrol stoklarının artışını dördüncü haftaya taşıması bekleniyor. ABD'de hisse senedi göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi Pazartesi günü, hayalkırıklığı yaratan banka karlarının ABD şirketlerininin gücüne ilişkin soru işaretlerini artırması sonrası üç günlük yükselişini durdurdu.

Petrol fiyatları bu yıl, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının üretim kısıntısına gitmesi ile birlikte yüzde 40 civarında yükseldi. İran, Venezuela ve Libya'daki planlanmayan üretim kısıntıları arzı daha da sıkıştırırken, ABD'de rekor seviyelerdeki ham petrol üretimi ve petrol sondaj faaliyetlerinin artmakta olduğuna ilişkin işaretler, OPEC'in piyasayı yeniden dengeye getirme çabalarını daha karmaşık hale getiriyor.

Tokyo'da Rakuten Securities Inc. emtia analisti Satoru Yoshida, "ABD'de ham petrol stoklarının yavaşlayan bir hızda da olsa artması beklenirken, stoklardaki yukarı trend sürecek," dedi ve "Ancak İran ve Venezuela gibi ülkelerdeki planlanmamış arz kısıntıları muhtemelen petrolün daha da yükselmesine neden olacak" şeklinde görüş bildirdi.

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, erken saatlerde yüzde 0.3 kadar yükseldikten sonra 10 sent ya da yüzde 0.2 düşerek Singapur saati ile 10:43'te varil başına 63.30 dolara geriledi. Kontrat Pazartesi günü 49 sent düşerek 63.40 dolardan kapandı.

Bloomberg'e göre, Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 23 sent düşerek varil başına 70.95 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü 37 sent düşerek 71.18 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 7.50 dolar primli işlem gördü.