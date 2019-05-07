Yemen ordusu ve halk güçlerinden ortak operasyon

Almasirah kanalına göre, Yemen ordusu ve gönüllü halktan oluşan güçlerin topçu ve İHA birlikleri düzenledikleri ortak operasyonda, Suudi Arabistan ordusunun Cizan’daki “Al-Mashreq” adlı askeri merkezini vurdu.

Almasirah TV kanalı, ortak operasyonun detaylarıyla ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yemen’i hava, kara ve denizden kuşatan Suudiler binlerce Yemenlinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Yemen savaşının başladığı günlerden itibaren ülkede kıtlık ve bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi birçok soruna da yol açılmıştır.