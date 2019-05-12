İran'da çok tartışılan o yasa tasarısı onaylandı 

Bugün İran İslami Şura Meclisi’nde yabancılar ile evli olan İranlı kadınların çocuklarına vatandaşlık hakkının tanınmasını öngören yasa tasarısı onaylandı.

Bu tasarıya göre yabancılarla evlenen İranlı kadınlar 18 yaşın üstünde olmayan çocukları için İran vatandaşlığı işlemlerine başvurabilecek. Böylece yabancı uyruklu baba ve İranlı anneden doğmuş çocuk İran vatandaşlığını elde edebilecek.

İslami Şura Meclisi’nin açık oturumunda yapılan oylama sonucu tasarı 188’e karşı 20 oyla onaylandı. Sözü geçen tasarıya 188 kabul, 3 çekimser ve 20 ret oyu çıktı.