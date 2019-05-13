Haşdi Şabi Ninava'dan çekildiği iddiasını yalanladı

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Haşdi Şabi Operasyonu Komutan Yardımcısı Raid al-Karvi, Ninava’dan çekildiklerine dair yayınlanan haberlere tepki gösterdi.

Güçlerinin yeniden Ninava’da konuşlandırıldığını söyleyen Raid al-karvi, bu güçlerin Ninava'nın batısının büyük bir kısmında yerleşeceğini bildirdi.

Al-Korevi ayrıca bu güçlerin Sincar, Telafer ve Al-Hadar vilayetlerinde konuşlandırıldığını belirterek, Ninava’dan çekildiklerine dair yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.