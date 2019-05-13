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13 Mayıs 2019 - 10:17

Haşdi Şabi Ninava'dan çekildiği iddiasını yalanladı

Haşdi Şabi Ninava'dan çekildiği iddiasını yalanladı

Haşdi Şabi Operasyonu Komutan Yardımcısı Raid al-Karvi, Ninava’dan çekildiklerine dair yayınlanan haberlere tepki gösterdi.

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Haşdi Şabi Operasyonu Komutan Yardımcısı Raid al-Karvi, Ninava’dan çekildiklerine dair yayınlanan haberlere tepki gösterdi.

Güçlerinin yeniden Ninava’da konuşlandırıldığını söyleyen Raid al-karvi, bu güçlerin Ninava'nın batısının büyük bir kısmında yerleşeceğini bildirdi.

Al-Korevi ayrıca bu güçlerin Sincar, Telafer ve Al-Hadar vilayetlerinde konuşlandırıldığını belirterek, Ninava’dan çekildiklerine dair yayınlanan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.

News Code 1878583
Ruya FEREYDUNI

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