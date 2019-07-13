  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Temmuz 2019 - 12:29

Haşdi Şabi'nin Diyali'de DEAŞ'a karşı operasyonu başarıyla tamamlandı

Haşdi Şabi'nin Diyali'de DEAŞ'a karşı operasyonu başarıyla tamamlandı

Irak Haşdi Şabi komutanlarından Talip al-Musevi, Diyali vilayetinde terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenledikleri operasyonların başarıyla sona erdiğini duyurdu.

Summeria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi komutanlarından Talip al-Musevi, Diyali vilayetinin kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenledikleri operasyonların başarıyla tamamlandığı bildirdi.

Al-Musevi, operasyonda DEAŞ’a bağlı teröristler tarafından kurulan 20 bombanın patladıldığını ve bunlara ait 6 tünelin de tespit edilerek imha edildiğini söyledi.

Haşdi şabi güçlerinin Diyali vilayetindeki operasyonun “Nasır İradesi” operasyonu yönünde gerçekleştiği belirtildi. Salahaddin, Anbar ve Ninava vilayetlerinde başlayan bu operasyon Suriye sınırına kadar uzanmaktadır.

News Code 1879851
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler